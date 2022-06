Per Pjaca una stagione sfortunata e piena di infortuni con pochi gol e pochi squilli

Stagione iniziata bene per Marko Pjaca che si è però perso durante il campionato. Tanti gli infortuni che hanno bloccato per diverso tempo il trequartista croato, impedendogli di esprimere al meglio il suo calcio e le sue abilità nel dribbling. Appena tre i gol segnati da Pjaca che non ha fornito nemmeno un assist. Il croato farà ritorno alla Juventus, vista la stagione non all’altezza delle aspettative. Inoltre la stagione di Pjaca non è stata in crescendo ma in calando.

Pjaca, l’inizio promettente

Un inizio molto promettente con il gol al Sassuolo, quando si trovava in campo da pochi minuti, poi alla Lazio pochi giorni dopo, in una sfortunata gara per il Toro (raggiunto su rigore nel finale) e per lo stesso Pjaca, infortunatosi proprio in quella partita. Terzo e ultimo gol quello all’Empoli: nella seconda parte di stagione però il trequartista non è mai riuscito ad incidere, ritagliandosi anche poco spazio. Demeriti di Pjaca e meriti di Praet che in coppia con Brekalo ha convinto di più Juric. E pure quando il belga è rimasto fuori per l’infortunio al piede, il croato non è mai riuscito a soffiargli davvero il posto.

Voto: 5