Il futuro di Praet è ancora incerto: è col Belgio per la Nations League, il Torino non ha ancora deciso

Tanti dubbi e poche certezze per Dennis Praet, sotto la lente d’ingrandimento per quanto riguarda il futuro. Arrivato in granata in prestito dal Leicester, il trequartista belga non ha ancora fatto chiarezza sul da farsi. Resta infatti tra due fuochi, con il Toro che continua a trattare per trovare un accordo con gli inglesi per il riscatto. Intanto è Nazionale: ieri con la Polonia non era nemmeno in panchina, nella sfida che il Belgio ha vinto con un netto 6-1.

Praet, nel mirino altre due partite

Ancora due partite prima di andare in vacanza in attesa di conoscere il proprio futuro: sabato e poi martedì le successive partite di Nations League in cui Praet spera stavolta di poter scendere in campo.