Per Torino-Parma ancora una volta assente il tifo organizzato. Maratona con qualche tifoso, Primavera senza Th

Poca gente in ogni settore. Lo stadio Grande Torino ancora una volta si presenta piuttosto vuoto per la sfida interna, stavolta col Parma. Per la quarta volta di fila il tifo organizzato ha deciso di disertare. Come contro Lecce, Bologna e Lazio, pure col Parma ci sono ampi settori vuoti. Spicca il deserto in Maratona: niente striscioni, niente tifo, solo pochi tifosi dispersi nella Curva.