Contro il Parma pioggia di reti granata, mai fino ad ora nel corso di questa stagione il Toro aveva messo a segno 4 gol

Poker granata, poker cercato, trovato e meritato dalla squadra di Roberto D’Aversa, che aveva per l’appunto evidenziato la partita come un “match ball” da non sprecare e così è stato. Una partita giocata con intensità, con determinazione e con una grande spinta offensiva su ogni fronte, cosa mai vista prima d’ora in questa stagione 25/26. Granata che vincono 4-1 sul Parma di Carlos Cuesta grazie alla rete iniziale di Simeone (dopo pochi minuti dal fischio d’inizio), al ritorno al gol di Ilkhan (mancava dalla sfida di Coppa Italia contro la Roma), all’autogol di Keita (propiziato da una traversa colpita sempre da Simeone) e all’eurogol di Duvan Zapata; inutile la rete di Pellegrino per il momentaneo 1-1 degli emiliani.

Mai così tanti gol

Il Torino non aveva mai segnato così tanti gol in una singola partita nel corso di questa stagione, segnando al massimo 3 gol nella capitale alla Lazio (match finito 3-3) e altri 3 all’Hellas Verona nella vittoria fuori casa al Bentegodi per 0-3. L’ultima vittoria con almeno 4 gol segnati dal Torino risale a un 4-0 del Torino di Juric nel settembre del 2021 contro la Salernitana. L’attacco del Torino non è sicuramente stato uno dei migliori del campionato fino ad oggi, con soli 32 gol a fronte dei 50 subiti, ma questo scatto di 4 gol dà sicuramente speranza e fiducia per questo finale di stagione, che il Toro può affrontare con positività, in attesa di vedere i risultati delle avversarie nella lotta salvezza.

I migliori marcatori granata

A segnare contro il Parma anche Simeone, che rimane il miglior marcatore del Torino in questo campionato di Serie A, con 7 gol; a seguire il Cholito in questa classifica c’è il migliore in campo della sfida di ieri sera, ovvero Nikola Vlasic con 6 reti messe a segno in questa Serie A; successivamente ecco Adams e Casadei a 4 reti ciascuno, seguiti da Zapata con 3 gol realizzati. Chiudono le 2 reti di Maripan, il gol di Ilkhan (proprio contro il Parma), quello di Coco, quello di Njie e infine la rete (proprio all’andata contro gli emiliani) dell’ormai ex-granata Ngonge.