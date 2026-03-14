Ennesima prestazione di spessore del croato, che rientra nei primi tre gol ed è sempre più leader della squadra

Prova di carattere, quattro reti, gol belli ma anche sporchi e la sensazione che qualcosa stia cambiando. La seconda vittoria in tre partite in panchina di Roberto D’Aversa, arrivata ieri sera contro il Parma, ha riacceso una piccola luce sulla complicata stagione granata.

Al netto dello stadio semivuoto e delle contestazioni, dall’arrivo dell’ex Empoli e Lecce la squadra ha reagito quantomeno sul piano delle prestazioni, vincendo e convincendo contro Lazio e Parma e lottando a testa alta contro il Napoli.

Prestazioni che rinvigoriscono, almeno in parte, squadra e ambiente, scacciando – forse definitivamente – lo spettro della lotta salvezza e raddrizzando un finale di stagione che stava diventando complicato.

Anche nella prova di ieri, però, c’è un giocatore da celebrare che, pur non essendo entrato nel tabellino dei marcatori, ha partecipato attivamente a tre delle quattro reti granata: Nikola Vlasic.

Dall’inizio balbettante alla leadership: la stagione di Vlasic

Dal croato, dopo un inizio di stagione molto sottotono, ci si aspettava uno step in più: sopperire alle varie assenze in attacco e al lento rientro di Zapata dall’infortunio, prendendosi la squadra sulle spalle e imponendosi come leader tecnico. La prova di ieri è stata l’ennesima dimostrazione della consapevolezza acquisita dal vicecapitano.

Dopo essersi preso la squadra sulle spalle a suon di gol – con cinque reti in sei partite tra novembre e dicembre – Vlasic ha continuato a incidere anche senza entrare nel tabellino dei marcatori. Dall’arrivo di D’Aversa nessun gol per il trequartista croato, ma tante prestazioni di spessore, culminate ieri con l’ennesima prova convincente in cui contribuisce alla nascita delle prime quattro reti granata.

La prestazione di livello di Vlasic

Determinante la percussione centrale in occasione del primo gol, quello di Simeone: Vlasic resiste alla carica di Mandela Keita e riesce a servire un pallone sporco all’argentino, agendo nello spazio tra mediana e difesa emiliana e mandando in tilt la struttura difensiva del Parma.

Poi la lucidità nel secondo gol, quello di Ilkhan: ricevuto il pallone al limite dell’area, il croato ha la freddezza di girarsi su se stesso, resistendo alla tentazione del tiro da fuori per allargare il gioco su Adams, da cui nasce poi la conclusione.

Infine un’altra percussione, quella da cui prende il via l’azione dell’autogol di Mandela Keita: prima di deviare nella propria porta sul tiro di Simeone, il centrocampista del Parma viene infatti bruciato a centrocampo proprio da Vlasic.

Una prova totale, quella del croato: un giocatore che in questa stagione è riuscito a incidere sia segnando sia mettendo nelle condizioni i compagni di farlo.