I giornalisti dell’emittente del gruppo Cairo Communication hanno indetto uno sciopero

I giornalisti di La7 – emittente del gruppo Cairo Communication, di Urbano Cairo – hanno indetto uno sciopero, comunicato tramite una nota del comitato di redazione, nella quale ne spiegano i motivi. Di seguito, il comunicato.

I giornalisti hanno indetto lo sciopero “per l’atteggiamento sconcertante dell’editore che, nell’ultimo incontro con il Comitato di redazione, ha ribadito di non voler rispettare il pronunciamento definitivo della Corte di Cassazione sulla corretta retribuzione delle domeniche e si ostina a non voler riconoscere ai colleghi assunti negli ultimi anni la corretta applicazione del contratto collettivo nazionale e degli accordi integrativi aziendali. Tali diritti e i colleghi con contratti depotenziati saranno tutelati in sede legale. Le date delle giornate di sciopero verranno comunicate nei prossimi giorni“.