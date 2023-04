Pellegri vuole essere tra i protagonisti del finale di stagione dei granata ma per poterlo fare deve soffiare il posto a Sanabria

Dopo il minutaggio raccolto nel match contro la Roma Pietro Pellegri vuole assolutamente continuare a giocare. Come è giusto che sia, la voglia dell’attaccante ex Milan è altissima dopo che per ben quattro mesi è stato fuori dai giochi a causa di diversi problemi fisici. Il numero 11 del Toro nelle ultime nove partite che separano i granata dal termine della stagione vorrà sicuramente dare un segnale a tutti, soprattutto al proprio club, dimostrato che i granata possono puntare su di lui per il futuro, scacciando così il possibile pensiero da parte della dirigenza del Toro di metterlo sul mercato in estate. L’attaccante genovese classe 2001 farà di tutto per cercare di riuscire nel suo intento ed è ben consapevole che da qui al termine del campionato dovrà lavorare duramente se vorrà trovare spazio in campo, facendo anche del lavoro specifico per cercare di evitare possibili ricadute. Ma, stando alle parole rilasciate da Ivan Juric dopo la sconfitta contro la Roma, il numero 11 granata può ben sperare per il futuro dato che il tecnico granata ha dichiarato: “Pellegri oggi è entrato bene. Tecnicamente può migliorare molto, ma ha fatto cose giuste”. Dunque, l’attaccante ex Genoa può sperare di giocare anche contro la Salernitana e l’obiettivo non è quello di raccogliere solo qualche minuto in campo, ma è quello di insidiare Antonio Sanabria e sottrargli il posto da titolare.

Per Pellegri non sarà facile rubare il posto a Sanabria

Comunque bisogna sottolineare che per Pellegri non sarà affatto facile dare del filo da torcere all’attaccante paraguaiano, dato che Sanabria sta attraversando un periodo positivo visto che fin qui in campionato ha messo a segno 8 gol. Ha così dimostrato di essere per il Toro una pedina fondamentale all’interno dello scacchiere di Juric. Una pedina davvero preziosa che vuole continuare a fare bene e per questo Pellegri non troverà vita semplice. Il numero 11 granata durante gli allenamenti dovrà dare qualcosa in più, offrire delle garanzie a Juric, ritrovando in primis un equilibrio fisico. Aspetto, come dichiarato dall’allenatore croato, sul quale si sta lavorando. Intanto, per il momento Pellegri rimane un’alternativa a Sanabria pronta a dire la sua nel caso ce ne fosse bisogno. Un’alternativa che molto presto spera di non essere solo più un’alternativa. Questo è poco ma sicuro.