Il Torino può sfruttare la gara casalinga contro la Salernitana per recuperare punti in classifica: Udinese a Roma e Bologna contro il Milan

Continua la preparazione del Toro in vista della 30ª giornata di Serie A, che vedrà gli uomini di Juric affrontare la Salernitana di Paulo Sousa. Quello che verrà potrebbe essere un turno favorevole in ottica classifica: il Torino, infatti, non ha mai perso in campionato contro i campani e può recuperare punti sul decimo, nono e ottavo posto. L’Europa sembra ormai un miraggio, distante dieci punti: decisamente troppi per sperare in una qualificazione in coppa. Tuttavia Sanabria e compagni potrebbero accorciare su Udinese, Bologna e Fiorentina, che hanno gare difficili: la situazione.

Il calendario di Udinese, Fiorentina e Bologna

L’Udinese di Sottil sarà impegnata allo Stadio Olimpico contro la Roma, in una gara sicuramente non facile per i bianconeri. Da capire come i giallorossi usciranno dal de Kuip, in cui disputeranno la gara di andata dei quarti di finale di Europa League contro il Feyenoord giovedì 13 aprile. Una gara che, in ogni caso, porterà via tante energie agli uomini di Mourinho. Discorso simile per la Fiorentina, che attualmente è una delle squadre più in forma del campionato. I viola affronteranno il Lech Poznan dopo il pareggio casalingo contro lo Spezia e dovranno affrontare una scomoda trasferta in terra polacca. Quattro giorni dopo gli uomini di Italiano ospiteranno l’Atalanta al Franchi, in una sfida che storicamente è ricca di gol. Infine il Bologna, squadra rivitalizzata dalla cura Thiago Motta: i rossoblù scenderanno in campo al Dall’Ara contro un Milan che viaggia sulle ali dell’entusiasmo dopo la vittoria sul Napoli in Champions League e che insegue il quarto posto in Serie A. Per il Toro è un’occasione ghiotta, ma dovrà giocare una partita perfetta contro una Salernitana reduce dal pareggio contro l’Inter.