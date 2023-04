Il Torino è una delle vittime preferite di Antonio Candreva in Serie A: solo contro l’Inter, sua ex squadra, ha segnato di più

Manca sempre meno a Torino-Salernitana, gara valida per la 30ª giornata del campionato di Serie A, in programma domenica 16 aprile alle ore 15:00. Il Toro non ha mai perso contro i campani nel massimo campionato, ma salta all’occhio una statistica che non lascia tranquilli i tifosi granata. Antonio Candreva, infatti, è una vera e propria bestia nera per il club di Cairo: il dato.

Quanti gol ha segnato Candreva contro il Toro?

Antonio Candreva ha segnato ben 5 reti in Serie A contro il Torino. Soltanto all’Inter, sua ex squadra, ha segnato di più: con il gol pazzesco rifilato a Onana e con cui ha pareggiato il match dello scorso 7 aprile, Candreva ha raggiunte le 7 reti contro i nerazzurri. Inoltre, contro i granata, Candreva ha realizzato la sua prima doppietta nella massima serie. Era il 19 aprile 2014, allo Stadio Olimpico Lazio-Torino si concluse con un pirotecnico 3-3.

Lo sfortunato episodio dello steward

A Torino Candreva è anche stato protagonista di un particolare episodio: era la stagione 2017/18 e allo stadio Grande Torino era impegnata in trasferta l’Inter di Spalletti. Al minuto 23 della gara il centrocampista colpì uno steward con una forte pallonata, che costò all’uomo l’asportazione della milza dopo una corsa in ospedale. Marco Rapisarda, che ai tempi svolgeva compiti di controllo allo stadio, venne poi dimesso dopo qualche giorno di ricovero.