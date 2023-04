I biglietti per Torino-Atalanta, 32ª giornata di campionato, in programma il 29 aprile alle ore 20:45 allo Stadio Grande Torino

A partire dalle ore 10:00 di giovedì 13 aprile sono in vendita i biglietti per Torino-Atalanta, gara valida per la 32ª giornata di campionato di Serie A. La partita andrà in scena sabato 29 aprile alle ore 20:45, allo Stadio Olimpico Grande Torino. I biglietti si possono acquistare online sul sito torinofc.vivaticket.it, in biglietteria dello stadio e in tutti i punti vendita abilitati Vivaticket. Prezzi ridotti per gli Under 25 in tutti i settori.

Il prezzo dei biglietti

20 euro in Curva Maratona (10 euro per gli Under 25)

20 euro in Curva Primavera (10 euro per gli Under 25)

25 euro in Distinti Granata (15 euro per gli Under 25)

30 euro in Tribuna Granata (20 euro per gli Under 25)

80 euro in Poltroncine Granata (40 euro per gli Under 25)

200 euro in Tribuna Grande Torino (100 euro per gli Under 25)

Ingresso gratuito per i bambini di età inferiore ai 6 anni.