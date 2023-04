La Salernitana può rappresentare la chiusura del cerchio per Lazaro: all’Arechi si era infortunato al ginocchio

Valentino Lazaro è finalmente tornato a disposizione di Ivan Juric dopo il brutto infortunio al ginocchio, che lo ha tenuto lontano dai campi per più di due mesi. Infortunio che l’ex Inter si era procurato proprio all’Arechi, lasciando il posto a Rodriguez nei venti minuti finali di gara. Juric gli sta concedendo minuti in modo graduale: come dichiarato in conferenza stampa l’austriaco ha bisogno di ritrovare il ritmo gara. Contro il Sassuolo è sceso in campo per 35 minuti mentre contro la Roma ha giocato meno, per circa un quarto d’ora. Contro gli uomini di Sousa può tornare titolare?

Lazaro, dalla Salernitana alla… Salernitana

Vista la squalifica di Schuurs Juric dovrà necessariamente fare dei cambiamenti in difesa. Con ogni probabilità, dunque, Buongiorno farà il centrale e Ricardo Rodriguez fungerà da braccetto a sinistra. In tal caso si libererebbe la corsia per la spinta di Lazaro, che potrebbe tornare titolare per la prima volta dopo la gara di andata. L’alternativa sarebbe l’impiego di Vojvoda, che non sta rendendo al massimo in questa stagione. A Salerno Lazaro aveva anche realizzato l’assist per il gol di Sanabria, che aveva aperto le marcature nel primo tempo. Insomma, i presupposti per rivedere dal primo minuto il numero 19 sono concreti: la decisione spetterà all’allenatore.

I precedenti di Toro-Salernitana

Le due squadre si sono affrontate in sole 5 occasioni in Serie A, con una netta supremazia da parte del Torino. 4 vittorie e un pareggio per gli uomini di Juric contro i campani, che non hanno mai avuto la meglio. Il primo punto per la Salernitana è arrivato lo scorso 8 gennaio, con il gol di Vilhena che ha pareggiato la rete di Sanabria.