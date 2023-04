In Serie A il Torino non ha mai perso contro la Salernitana: ben 4 vittorie e un pareggio nelle ultime 5 sfide

Il Torino si prepara alla sfida contro la Salernitana, valevole per la 30ª giornata di Serie A. Gli uomini di Juric non stanno vivendo un gran momento: nelle ultime tre gare, infatti, sono arrivate due sconfitte e un pareggio, contro Napoli, Roma e Sassuolo. Gli uomini di Paulo Sousa, invece, sono reduci da ben cinque pareggi consecutivi. Torino e Salernitana si sono affrontate in cinque occasioni nella massima serie: le prime due nella lontana stagione 1947/48, in cui il Toro strapazzò i campani sia all’andata (7-1) che al ritorno (1-4). Il bilancio, tuttavia, è nettamente a favore del Torino, con 4 vittorie e 1 pareggio contro la Salernitana nella massima serie.

1947/1948: la goleada del Grande Torino

Quello del 1947/48 fu il primo precedente in Serie A tra i due club. Il Grande Torino di Mario Sperone si impose addirittura per 7-1 allo stadio Filadelfia: a segno Gabetto, Loik (con una tripletta), Menti, Grezar e Fabian. Il gol della bandiera per i campani fu realizzato invece da Vaschetto.

2021/2022: il 4-0 all’esordio di Ribery

Il 12 settembre Juric trova la prima vittoria della stagione 2020/21, contro la Salernitana allenata da Fabrizio Castori. Gara senza storia e dominata dal Toro, andato in vantaggio con Sanabria allo scadere della prima frazione di gioco. Nel secondo tempo Bremer, Pobega e Lukic fissarono il risultato sul definitivo 4-0. Inutile per i campani l’esordio in maglia granata di Franck Ribery, che giocò una scarsa mezz’ora di match.

2022/2023: il confronto dell’andata

Nella gara più recente disputata tra le due squadre, Salernitana e Torino non sono andate oltre il pareggio. L’8 gennaio 2023, allo Stadio Arechi di Salerno, la gara è terminata 1-1. Per il Toro aveva aperto le marcature Sanabria nel primo tempo, su assist di Lazaro. I padroni di casa hanno poi riportato la gara in equilibrio con la rete di Vilhena, pochi minuti dopo l’inizio del secondo tempo.