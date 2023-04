Il centrocampista classe 2004 dopo aver giocato l’intero match contro la Roma spera di raccogliere del minutaggio anche contro la Salernitana

Si può dire che ormai siamo agli sgoccioli, infatti mancano solamente nove giornate al termine del campionato di Serie A. E chi in questo rush finale vorrà essere protagonista nel Toro è senza alcuna ombra di dubbio Gvidas Gineitis. Il numero 66 granata, dopo essere stato schierato dal 1’ minuto abbastanza a sorpresa nel match contro la Roma, non vuole più fermarsi e punta a raccogliere quanto più minutaggio possibile da qui fino al termine della stagione, dimostrando in campo tutte le sue qualità e facendo vedere che, sotto l’ala protettiva di un grande maestro nel lanciare e rilanciare giocatori come Ivan Juric, sta percorrendo un percorso di crescita davvero molto importante. Il Toro ha già dimostrato di credere molto nelle potenzialità del centrocampista lituano. Infatti, non è un caso che la società granata non troppo tempo fa abbia deciso di blindarlo, prolungandogli il contratto fino al 30 giugno 2026. Ora Gineitis vuole ripagare la fiducia che il Toro ripone in lui. Contro la Roma, quella del centrocampista classe 2004 è stata la terza presenza in Serie A e ora punta ad esserci anche contro la Salernitana.

Juric: “Gineitis contro la Roma ha fatto un’ottima gara”

La sfida contro la squadra guidata da Paulo Sousa per il Toro non sarà semplice, ma gli uomini di Juric, dopo la sconfitta rimediata contro la Roma, dovranno fare di tutto per tornare a raccogliere un risultato positivo. E nella sfida contro i campani Gineitis può sperare di giocare, anche perché Juric si è detto soddisfatto della prova rimediata dal lituano contro i giallorossi. L’ex tecnico dell’Hellas Verona ha dichiarato: “Gineitis ha fatto un’ottima gara contro la Roma. Lui è un Primavera che si sta allenando con noi da gennaio, adesso voglio osservarlo anche in partita per capire che tipo di percorso può avere. Se lo faccio giocare è perché ora lo ritengo più forte degli altri. Può fare molto di più, ma sta crescendo bene”. Dunque, si può dire che il numero 66 granata sta scalando le gerarchie e anche grazie a lui il Toro sta sposando sempre di più la linea verde.