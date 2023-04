Per riscattare il trequartista ex West Ham il Toro dovrebbe sborsare 13 milioni, una cifra ritenuta troppo alta dal club granata

Manca sempre meno alla fine della Serie A, per essere più precisi solo 9 giornate, e per questo motivo giustamente le varie società del massimo campionato italiano stanno tracciando i primi bilanci e iniziano a programmare la prossima stagione. Anche il Toro sta già pensando al futuro e sa dunque, che a stretto giro di posta dovrà risolvere diverse situazioni che stanno tenendo banco in casa granata. Tra queste c’è quella che riguarda il futuro di Nikola Vlasic, oltre a quello di Aleksey Miranhuk. Per quanto concerne il numero 16 la situazione è questa: la cifra richiesta per il riscatto si è abbassata da 15 milioni a 13. Una cifra che comunque il Toro ritiene ancora troppo alta. Soprattutto date le ultime prestazioni raccolte dal trequartista croato che nel corso della stagione ha registrato diversi alti e bassi e molto probabilmente ha deluso, se non del tutto sicuramente in parte, le aspettative che Ivan Juric e i tifosi del Toro riponevano in lui durante la scorsa estate. Adesso Vlasic avrà ancora nove partite per rialzare la testa e dimostrare a tutti di che pasta è fatto veramente. Questo a partire dalla sfida casalinga contro la Salernitana. I campani sono avvisati.

Vlasic: l’ultimo gol con addosso la maglia del Toro risale a inizio novembre

Se Vlasic vorrà meritarsi il riscatto da parte del club granata dovrà assolutamente svoltare e cercare di incidere nelle partite, provando a risultare decisivo. Anche perché, da quando è tornato dai Mondiali in Qatar, il trequartista croato molto spesso ha deluso. Inoltre, non è neanche più riuscito a trovare la via del gol con addosso la maglia granata. L’ultima rete segnata dal numero 16 del Toro in Serie A risale allo scorso 9 novembre, nel match dove i granata hanno battuto 2-0 la Sampdoria. In quella partita contro i blucerchiati a sbloccare il risultato fu Nemanja Radonjic, su assist di Vlasic. Poi fu proprio il trequartista croato a firmare il raddoppio. Dunque sono trascorsi ben 5 mesi dall’ultima rete del croato classe 1997, sicuramente troppo tempo. È arrivata l’ora che Vlasic torni a segnare anche perché, come già ribadito, il Toro al momento non è convinto di riscattarlo.