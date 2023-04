Sempre meno spazio per il difensore francese, condizionato dal contratto in scadenza e dall’arrivo di Gravillon

Non manca molto alla fine del campionato e alcuni contratti del Torino sono in scadenza. Uno di questi è quello di Koffi Djidji, che scade questa estate. La sua permanenza è incerta e senza il rinnovo potrebbe lasciare il Toro. Dopo l’infortunio di Zima, nella sessione invernale di calciomercato i granata hanno deciso di puntare su Andreaw Gravillon. Il difensore è arrivato in prestito dallo Staide Reims e il diritto di riscatto è fissato a 3,5 milioni. Djidji nelle ultime settimane ha giocato sempre meno e questo spiega tutto: la sua permanenza non è certa, quindi se il prossimo anno serve un erede è giusto provare in queste partite Gravillon. Contro Lecce, Napoli, Sassuolo e Roma il nuovo numero 5 è partito titolare. Più volte Ivan Juric ha affermato in conferenza stampa di volerlo vedere all’opera, solo così si potrà capire se riscattarlo e farlo diventare il nuovo braccetto destro nella difesa a tre granata. Certe dinamiche diventano naturali, quando i contratti vanno in scadenza.

L’avventura granata di Djidji

Koffi Djidji è cresciuto nel Nantes ed è arrivato in prestito al Torino nel 2018. Dopo una prima stagione convincente con Mazzarri, viene riscattato per 3 milioni di euro. Poi però il classe 1992 cala improvvisamente, tanto da essere ceduto in prestito al Crotone nel 2020, che poi retrocederà in Serie B. Al suo ritorno in granata sembrava ai margini, ma Juric con lui ha fatto un lavoro incredibile. Nel giro di pochi mesi è diventato un titolare fisso, fino ad essere insostituibile per il mister croato, che ha sempre speso belle parole per lui. In questa stagione per lui 28 presenze in totale, con un gol importantissimo al Milan in campionato. Juric vorrebbe un suo rinnovo, ma la sua esperienza nel capoluogo piemontese potrebbe essere giunta al capolinea.