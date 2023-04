Mazzocchi piace molto al Torino e a Vagnati, che avevano provato ad intavolare una trattativa sia in estate che a gennaio

Pasquale Mazzocchi sta vivendo una stagione molto sfortunata sotto il punto di vista degli infortuni. Il primo stop, anche abbastanza serio, era arrivato durante il ritiro della Nazionale: per l’esterno si è trattato di rottura del legamento collaterale mediale del ginocchio destro, che lo ha tenuto lontano dai campi fino a fine febbraio. Poi il rientro in campo contro il Monza e un nuovo infortunio muscolare. Questa volta rimediato in partitella: dopo aver calciato, Mazzocchi ha sentito una fitta al gluteo. Gli esami strumentali hanno poi evidenziato un’elongazione, che lo ha costretto a saltare le gare contro Spezia e Inter. A poche ore da Torino-Salernitana, l’esterno granata sembra poter recuperare dal problema fisico. Probabile che Sousa lo faccia accomodare in panchina per poi inserirlo nel secondo tempo.

L’interesse di Vagnati

Mazzocchi è stato uno dei principali obbiettivi del Toro sia in estate che a gennaio: Vagnati ha insistito spesso per convincere la Salernitana ad intavolare una trattativa, ma l’offerta da circa 3 milioni di euro è stata poi rispedita al mittente. Iervolino ha sparato abbastanza alto sul prezzo del cartellino, fissato a 10 milioni di euro. Prezzo, probabilmente, considerato troppo elevato dalla dirigenza del Toro. Le strade di Mazzocchi e del Torino si incroceranno nuovamente, ma sempre da avversari: appuntamento a domenica alle ore 15:00

I numeri di Mazzocchi

Nella stagione ancora in corso Mazzocchi ha collezionato 19 presenze, condite da 2 assist e 2 gol. L’esterno di Paulo Sousa è stato però costretto a saltare ben 10 gare a causa degli infortuni, tra cui la partita di andata contro il Torino.