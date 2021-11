Juric può cominciare a preparare la partita contro l’Udinese con 15 giocatori a disposizione e senza i 15 Nazionali

Sono i pochi, o meglio, solo metà squadra è rimasta ad allenarsi al Filadelfia sotto la guida di Ivan Juric per iniziare a preparare la sfida casalinga contro l’Udinese. Infatti, sono 15 i giocatori granata che hanno risposto alle convocazioni delle rispettive Nazionali e sono 15 quelli che sono rimasti a Torino. Con le convocazioni per sosta delle Nazionali che non hanno nascosto sorprese. Per esempio la chiamata da parte della Serbia per Vanja Milinkovic-Savic che sta facendo molto bene in granata o come la prima convocazione nella nazionale maggiore di Tommaso Pobega, che ha raggiunto il CT dell’Italia Roberto Mancini insieme al compagno di squadra Andrea Belotti, ritornato nel giro degli azzurri dopo aver recuperato da un lungo infortunio. Al di là dei pochi giocatori a disposizione Juric, come sempre, si è metto sotto con il lavoro per iniziare a preparare al meglio la sfida contro la squadra guidata da Luca Gotti. Partita nella quale i granata vorranno tornare ad ottenere un risultato positivo, dopo la sconfitta contro lo Spezia di Thiago Motta che con il successo ha consolidato la sua panchina dopo un momento difficile per la squadra ligure.

Juric particolare attenzione al recupero degli infortunati

Senza i tanti Nazionali Juric potrà dedicare particolare attenzione ai giocatori che stanno tornando da un infortunio, ovvero Rolando Mandragora e Cristian Ansaldi che puntano a tornare tra gli arroulabili per la sfida contro l’Udinese. Ma sicuramente verrà tenuto sott’occhio anche Marko Pjaca, tornato in campo contro lo Spezia dopo aver saltato 6 partite a causa di un problema al polpaccio rimediato nel match contro la Lazio. Poi una volta rientrati i Nazionali, dopo aver valutato le loro condizioni fisiche, si potrà iniziare a pensare alla sfida contro l’Udinese a pieno organico. Come già successo precedentemente, gli ultimi a rientrare saranno Tomas Rincon e Antonio Sanabria che avranno l’ultimo impegno nella notte tra martedì 16 novembre e mercoledì 17. Juric ovviamente non vede l’ora di riavere tutti al Filadelfia, con la speranza che non ci sia nessuno che risulti non convocabile per la sfida contro i friulani.