Granata in Nazionale / Josip Brekalo, convocato dalla Croazia, non era nemmeno in panchina nella sfida contro Malta

Un roboante 7-1 nel match di qualificazione ai Mondiali tra la Croazia e Malta. Il Paese d’origine di Juric ha dominato il match sotto ogni punto di vista, avvicinandosi di un passo alla meta. C’è infatti da raggiungere la Russia, ancora in vetta con tre punti di vantaggio, per chiudere al meglio la fase. C’è però stato un grande assente tra i partecipanti: Josip Brekalo. Il trequartista del Torino, convocato nonostante l’infortunio, non era presente neanche in panchina contro i Cavalieri di San Giovanni. La sua situazione è ormai diventata un caso ed il Torino non l’ha presa molto bene.

Croazia, tanta Serie A contro Malta

C’è anche la Serie A in quegli otto gol realizzati dalla Croazia e da Malta: da Pasalic a Perisic, passando per l’autogol di Brozovic, che non ha compromesso il risultato finale. Tutti giocatori neroazzurri, tra Inter ed Atalanta, che ci hanno messo lo zampino per far vedere di che pasta sono fatti. Ed ha funzionato. Tra gli altri nomi, l’altisonante Luka Modric, Lovro Majer, Duje Caleta-Car ed infine Andrej Kramaric. Un gruppo importante, che ha schiacciato Malta in soli sessantaquattro minuti e che è pronto a ripetersi alla prossima sfida.

Brekalo, una partenza sempre più sospetta per il Torino

Assente da qualche tempo a causa di un infortunio rimediato nel riscaldamento contro la Samp, Josip Brekalo, chiamato precedentemente dalla propria Nazionale, ha comunque risposto “presente”. Ha quindi raggiunto i compagni nei giorni scorsi, lasciando la Mole temporaneamente. La società, non convinta di questa scelta avrebbe preferito una sua permanenza a Torino, in modo da permettergli di recuperare al meglio e tentare di riaverlo per l’Udinese. È però andata diversamente e dopo il 7-1 di ieri, lo attende ancora la Russia domenica alle 20.45.