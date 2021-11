Granata in Nazionale / Amichevole vincente per Milinkovic-Savic e Lukic. Zima, titolare, realizza un assist contro il Kwait

Proseguono le danze dei granata in Nazionale, aperte da Vojvoda nella giornata di mercoledì con il suo Kosovo. Ieri è stato il turno di altri quattro diversi giocatori del Torino, che si sono dilettati tra le qualificazioni al Mondiale ed amichevoli. Da Lukic a Zima, passando per Vanja Milinkovic-Savic e Rincon. L’unico che infatti non è sceso in campo tra quelli previsti è Josip Brekalo, ancora fuori dai giochi. Questa sera toccherà ad Italia, Svizzera, Polonia, Paraguay ed Albania.

Serbia-Qatar: esordio per Milinkovic-Savic che chiude a reti inviolate. A segno Lukic

Ad aprire la giornata ci ha comunque pensato Lukic, impegnato in un’amichevole contro il Qatar con la sua Serbia, assieme a Milinkovic-Savic. Il centrocampista è andato a segno con il primo dei quattro gol totali realizzati dalla sua Nazionale. Sostituito nella ripresa da Vlahovic, si è reso autore di una buona prestazione. La sfida si è anche trasformata nell’esordio con la Nazionale maggiore per Vanja, in grado di far chiudere ai suoi a reti inviolate.

Il Venezuela di Ricnon perde contro l’Ecuador. Zima autore di un assist

Non sono però gli unici ad essere scesi in campo. Anche Zima, a partire dalle 18.00, ha affrontato il Kwuait in amichevole con la sua Repubblica Ceca. Schierato titolare, il difensore del Torino è rimasto in campo per tutti e novanta i minuti previsti, vendendo i suoi asfaltare gli avversari con un pesante 7-0. Barak, Pesek, Soucek, Novak e Sykora ci hanno messo una o due firme, ma c’è stato anche il contributo di Zima, che ha realizzato un assist. Ultimo ma non meno importante, Tomas Rincon, in campo da titolare nel match tra Venezuela ed Ecuador. La Vinotinto è però uscita sconfitta per 1-0 a causa del gol di Hincapié al 41′.