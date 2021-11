Nel giorno di Italia-Svizzera, match decisivo per il Mondiale, l’ex tecnico granata Gian Piero Ventura ha annunciato il ritiro

Un giorno importante per la Nazionale italiana, che va a contendersi la qualificazione per il Mondiale 2022, è lo stesso giorno in cui Gian Piero Ventura, ex allenatore del Torino e dell’Italia, ha scelto di fare un grande annuncio: “Ho deciso di fermarmi. Non voglio più affrontare discorsi di campo. Dopo trentasette anni di calcio con tante soddisfazioni e qualche momento negativo penso sia un mio diritto riprendere la mia vita. Gli anni passano, voglio godermi la vita. Faccio un grande in bocca al lupo a Mancini affinché possa andare ai Mondiali e vincerli“. Queste le parole dell’ex CT a TuttoMercatoWeb, spinto probabilmente a scegliere questo epilogo anche a causa della segnante avventura con gli Azzurri terminata nel peggiore nei modi contro la Svezia nel 2018. Stasera c’è di nuovo tanto in palio e si spera che il suo augurio sia di buon auspicio.