Il ct del Belgio, Roberto Martinez, dovrà rinunciare a Dennis Praet che però proverà a recuperare per l’impegno successivo del Belgio

Se ieri sera si è fermato Rodriguez con la Svizzera, dal punto di vista dei granata meglio non va nel ritiro del Belgio. Dennis Praet, convocato dal ct Roberto Martinez per i due impegni della Nazionale, non sarà disponibile per la sfida contro l’Estonia di stasera, come annunciato dal ct durante la conferenza stampa di presentazione della sfida. “Vedremo se riusciremo a metterlo in campo contro il Galles, resta qui con noI, non era al 100% in allenamento”, ha spiegato il commissario tecnico. Si ferma per precauzione Praet ma resta col Belgio: il Toro attende novità in un momento in cui sembrava essere sulla strada per recuperare l’intero organico, prima di questi due stop.