Si allunga la lista degli indisponibili in casa Toro: un altro calciatore vaccinato è stato trovato positivo al Covid

Brutte notizie per il Torino di Juric. Si è infatti aggiunto un altro nome alla lista degli assenti. Un altro giocatore, di cui non è stata rivelata l’identità, si rivelato essere positivo al Covid dopo l’ultimo giro di tamponi effettuato in vista della Sampdoria. Il soggetto in questone, vaccinato, è stato subito messo in isolamento domiciliare, secondo quanto comunicato dalla società, che ha anche provveduto ad informare le autorità competenti.