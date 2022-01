Sampdoria-Torino, valida per la 22^ giornata, è in programma per sabato 15 gennaio alle ore 15.00: ecco dove seguirla in TV e streaming

Si avvicina il momento per il Torino di tornare in campo. Qeusta volta nel mirino c’è la Samp, uscita sconftta all’andata ma vittoriosa invece in Coppa Italia. I granata, a caccia della continuità dopo il poker contro la Fiorentina, tenteranno di sfatare il mito delle trasferte proprio contro i blucerchiati. Il match, in programma per domani, sabato 15 gennaio alle ore 15.00, sarà trasmesso in esclusiva su DAZN, la piattaforma streaming che ha acquisito la maggioranza dei diritti TV della Serie A per il nuovo triennio. L’app è disponibile da PC, smartphone, smart Tv e tablet.