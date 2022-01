Pjaca è pronto a scendere in campo contro la Sampdoria nel caso in cui Praet non dovesse recuperare al meglio dopo l’infortunio

Il Torino, dopo la bella vittoria casalinga rimediata contro la Fiorentina, ha messo nel mirino la sfida contro la Sampdoria. I granata contro i blucerchiati vorranno vendicarsi, dopo essere stati eliminati dalla Coppa Italia proprio dalla squadra di Roberto D’Aversa. In vista della partita contro la squadra genovese è in forte dubbio la presenza dall’inizio di un ex della partita ovvero Dennis Praet. Il numero 22 del Toro nel match contro la Fiorentina ha lasciato il campo al 79’ minuto zoppicando vistosamente per poi scoprire di aver rimediato un trauma distorsivo alla caviglia. E mentre il giocatore belga cerca di recuperare (dovrebbe comunque strappare la convocazione), Marko Pjaca si prepara nel caso dovesse essere chiamato in causa nel match di sabato pomeriggio a Marassi. L’attaccante ex Juve, che fin qui ha fatto molto bene riuscendo a mettere a segno 3 reti, vuole farsi trovare pronto e dare una mano al Toro a dare continuità alla vittoria rimediata contro la squadra guidata da Vincenzo Italiano. Anche se i granata sono ben consapevoli che contro i blucerchiati non sarà una partita semplice.

Pjaca deve convincere in coppia con Brekalo

A Genova dunque si potrebbero rivedere Brekalo e Pjaca in campo insieme nell’undici titolare. Un esperimento che Ivan Juric aveva già fatto per la prima volta nel match contro il Cagliari dell’ex tecnico granata Walter Mazzarri. Contro la squadra sarda Pjaca e Brekalo insieme non riuscirono a fare bene come l’ex tecnico dell’Hellas Verona sperava. Tra i due quello che fece meglio fu il numero 11 granata che rimase in campo tutta la partita mentre Brekalo, che sembrava assente in campo, fu sostituito a inizio della ripresa per fare spazio a Praet. Juric ora potrebbe riprovare a schierare i due insieme, sperando in risultati migliori rispetto a quelli raccolti in passato. Adesso toccherà solamente a Pjaca e Brekalo far ricredere tutti, portando a casa una prestazione positiva e convincente contro la Sampdoria. Anche perché per i granata riuscire ad inanellare un altro risultato positivo sarebbe fondamentale e darebbe un ulteriore segnale.