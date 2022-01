I precedenti di Sampdoria-Torino / I granata hanno sempre faticato molto a vincere in casa dei blucerchiati

Archiviata la pratica Fiorentina con una vittoria convincente, la squadra guidata da Ivan Juric ora si prepara ad affrontare la Sampdoria che, nell’ultima giornata di campionato, ha rimediato una sconfitta contro il Napoli e che quindi contro il Toro scenderà in campo con il coltello tra i denti. In una partita che per Juric non sarà come le altre. Juric ha un passato al Genoa sia come giocatore che come allenatore. Il tecnico croato dunque avrà una motivazione in più per cercare di condurre la sua squadra alla vittoria, anche se i granata hanno sempre faticato molto nei match che hanno disputato in casa della Sampdoria. Infatti, il bilancio dei precedenti dice che, quando le due formazioni si sono affrontate a Genova, la Sampdoria ha vinto 23 volte. Il Toro invece ha raccolto solo 7 vittorie mentre i pareggi sono stati 24. I granata proveranno ad aumentare il loro bottino.



Sampdoria-Torino, la vittoria dei granata nel gennaio del 1991

Un precedente tra Sampdoria e Torino che non si può dimenticare è sicuramente quello andato in scena il 6 gennaio 1991 allo Stadio Luigi Ferraris. Con i granata allora guidati da Emiliano Mondonico, che ce la fecero a conquistare una vittoria nell’anno in cui i blucerchiati riuscirono a cucirsi lo scudetto sul petto. Quella partita tra i liguri e i granata terminò 1-2 in favore della squadra torinese, con Bresciani che fu autore di una doppietta. Il primo gol arrivo al 21’ minuto su calcio di rigore, mentre la seconda rete messa a segno dal toscano fu siglata all’87’ minuto. La Sampdoria poi riuscì inutilmente ad accorciare le distanze a un minuto dal triplice fischio con Vialli che segnò su calcio di rigore.

Sampdoria-Torino, quando i granata calarono il poker nel 2018

Un altro precedente che sicuramente i tifosi del Toro non possono dimenticare è quello che risale al 4 novembre 2018. Quella sfida terminò 1-4 per la squadra che a quei tempi era allenata da Walter Mazzarri. Il tecnico granata in quella partita dovette accomodarsi in tribuna per squalifica, lasciando il timone al suo secondo Nicolò Frustalupi. A sbloccare quel match fu Belotti che poi mise a segno un altro gol su rigore. Poi Iago Falque siglò il gol del 0-3, Quagliarella accorciò le distanze ma al 78’ il gol di Izzo chiuse il match con i granata che calarono il poker. E la Sampdoria di Marco Giampaolo rimediò un’amara sconfitta.

Sampdoria-Torino, l’ultimo precedente

L’ultima volta che Sampdoria e Torino si sono trovate a sfidarsi in campionato in casa dei liguri è stata il 21 marzo 2021. Quella sfida fu vinta 1-0 dai blucerchiati di Claudio Ranieri, con il Toro che incassò una brutta sconfitta. Il risultato complicò il percorso della squadra di Davide Nicola verso l’obiettivo salvezza. Traguardo poi raggiunto al fotofinish grazie al pareggio in casa della Lazio. Tornando a quell’incontro contro i blucerchiati, a segnare il gol che decise la partita fu Candreva al 25’ minuto del primo tempo. Quel match dunque non regalò particolari emozioni. I granata sperano di non portare a casa lo stesso risultato.