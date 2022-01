Tomas Rincon, ex granata, domenica si interfaccerà per la prima volta da avversario contro il Torino dopo il suo recente addio

Alcune partite hanno un sapore speciale e lo sa bene Tomas Rincon che, a pochi giorni dal suo trasferimento dal Torino alla Sampdoria, dovrà affrontare i granata da avversario. Un addio intenso e particolarmente sentito da tutti ha caratterizzato le ultime settimane sotto la Mole. Il tutto si è generato grazie allo splendido ricordo che El General ha lasciato di sé in granata. Ora però è tempo per lui di pensare alla sua nuova avventura, che gli consente di raggiungere il traguardo di due derby con tutte e quattro le maglie dei club coinvolti e che purtroppo, nel primo match vede nel mirino la sua ex squadra.

Torino, tanti elogi e ringraziamenti anche da Cairo e Juric

Tra le novità più altisonanti in blucerchiato, Rincon non si risparmierà di certo. Definito come un grande professionista da Juric, ha conquistato anche lui nonostante la distanza a livello di tipo di gioco offerto e richiesto. “Non l’ho molto utilizzato perché è esploso Lukic ma è stato spettacolare, si è allenato fino all’ultimo pur sapendo di dover andare“, queste le parole del tecnico, che ha voluto prendersi qualche momento per ringraziarlo pubblicamente dopo il match contro la Fiorentina. Non è però l’unico. Anche i compagni ed il presidente Cairo hanno voluto rendergli omaggio al meglio.

Rincon, pronto per l’esordio davanti al pubblico blucerchiato

Tanti i ricordi venutisi a generare in granata in 162 presenze, 7 gol e 5 assist, contornati da serietà e professionalità. Ora però è tempo di metterli da parte. D’Aversa ha già mostrato fiducia e volontà di dargli le sue chance. L’ha infatti già schierato contro il Napoli a partita in corso al posto di Ekdal, che resta in dubbio per domenica. Contro il Toro potrebbe quindi essere la sua chance di partire titolare e lo farà sotto gli occhi del proprio pubblico. Il venezuelano come i granata dovrà quindi chiudere in un cassetto i sentimentalismi ma guardarsi comunque le spalle.