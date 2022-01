Ha esordito in Serie A nel 2016 proprio contro il Torino: ecco chi è Pietro Pellegri, l’attaccante classe 2001 che piace ai granata

I giorni di calciomercato proseguono e il Torino, dopo l’arrivo di Mohamed Fares, continua a lavorare per cercare di portare alla corte di Ivan Juric Pietro Pellegri, attaccante del Monaco in prestito al Milan. Il club granata già da diversi giorni sta pensando a come far arrivare l’attaccante genovese all’ombra della Mole. Il giocatore rossonero si ritroverebbe a lavorare con il padre che dalla scorsa estate è il team manager del club granata. Il responsabile dell’area tecnica del Toro Davide Vagnati non sembra assolutamente intenzionato a mollare la presa per Pellegri. L’arrivo dell’attaccante classe 2001 darebbe il via libera per la cessione di Simone Zaza che in granata sta trovando il campo con il contagocce e che, quando chiamato in causa, ha praticamente sempre deluso. I granata sono al lavoro sia sul fronte entrate che sul fronte uscite e puntano in maniera decisa su Pellegri. Il giocatore ha esordito in Serie A il 22 dicembre 2016 con la maglia del Genoa proprio contro il Toro, nel match che terminò 1-0 in favore dei granata. Chi era l’allenatore del Grifone allora? Proprio Juric E chi è oggi il team manager del Torino? Marco Pellegri, il papà di Pietro. Quando si dice il destino. Già a breve potrebbero esserci delle novità.

La carriera dell’attaccante genovese

Pietro Pellegri, nato a Genova il 17 marzo 2001, dopo essere cresciuto nelle giovanili ha esordito nel massimo campionato italiano in una partita, come precedentemente sottolineato, contro il Toro. Tutto ciò all’età di soli 15 anni e 280 giorni, stabilendo un record che poi è stato battuto il 12 maggio scorso dal difensore del Bologna Wisdom Amey. Quest’ultimo ha esordito infatti a 15 anni e 274 giorni, superando così per poco il record di Pellegri. Dopo aver vestito la maglia del Genoa Pellegri si è trasferito il 27 gennaio 2018 al Monaco. Qui ha riscontrato diversi problemi fisici che hanno ostacolato in maniera importante la sua esperienza in Francia. Pellegri in seguito si è trasferito in prestito con diritto di riscatto al Milan nell’agosto del 2021, esordendo con la maglia rossonera il 22 settembre scorso contro il Venezia. Inoltre l’attaccante del 2001 è nel giro della Nazionale Under 21. Pellegri fatica a trovare spazio in rossonero e potrebbe appunto ripartire dal Toro.

Pietro Pellegri: caratteristiche e qualità

L’ex attaccante del Genoa porterebbe senza alcuna ombra di dubbio della qualità al reparto offensivo del Toro. Pellegri infatti è ben strutturato fisicamente, 188 centimetri per 82 chilogrammi. Ha sicuramente un ottimo fiuto per il gol e una buona accelerazione. Infine, c’è da sottolineare anche che gestisce molto bene i tempi di inserimento e che deve crescere sotto il punto di vista dell’aiuto alla difesa. Però Pellegri potrebbe fare molto bene al Toro, dando una mano alla squadra granata ad alzare in maniera graduale e concreta l’asticella degli obiettivi. Un traguardo che i granata devono assolutamente raggiungere dopo due stagioni deludenti passate fino alle ultime giornate a lottare per non retrocedere in Serie B.