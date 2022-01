Mohamed Fares arriva al Torino e si presenta: scelta la maglia numero 93 per la sua stagione in granata. Ecco perché

La tanto attesa fumata bianca è finalmente arrivata: Mohamed Fares è un nuovo giocatore del Torino. Nelle scorse ore ha svolto le visite mediche e firmato il contratto che lo lega al club granata con la formula del prestito con diritto di riscatto. Come tutti i neoacquisti che si rispettino, anche lui ha comunicato il numero di maglia che lo accompagnerà nel corso della stagione. Si tratta del 93, scelta non casuale ma anzi. L’algerino l’ha spiegata proprio durante la sua presentazione: “Numero di maglia? Ho scelto il 93, quello che porto sempre. È il codice postale del mio quartiere a Parigi“. Queste le parole del primo rinforzo di gennaio del Torino, che presto potrà scendere in campo sotto i dettami di Juric.