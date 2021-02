Rolando Mandragora, ai microfoni di Torino Channel, ha rilasciato le sue prime parole da calciatore granata

Dopo la firma sul contratto, Rolando Mandragora ha rilasciato ai microfoni di Torio Channel le sue prime parole da calciatore del Torino. “Scegliere il Torino non è stato difficile, parliamo di un cub ambizioso, con grande storia, è stata una scelta abbastanza semplice. Arrivo con grande voglia e con grande entusiasmo. Conosco già gran parte del gruppo, ho giocato con Izzo e Rincon, conosco Baselli, Zaza, Sirigu, Belotti, sarò felice di conoscere anche gli altri”.

Mandragora: “Ho scelto il numero 38”

Mandragora ha poi voluto rassicurare i tifosi riguardo alle sue condizioni fisiche e al recupero dopo il grave infortunio al ginocchio della scorsa estate: “L’infortunio è alle spalle per fortuna, mi sento bene, adesso spero di trovare quanto prima l’alchimia del gruppo e non vedo l’ora di iniziare”. Infine, ha rivelato il numero di maglia che ha scelta: “Ho scelto il numero 38, è il numero che avevo quando ho esordito in serie A e che porto sempre con me”.