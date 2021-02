Alessandro Buongiorno si è reso autore di un’ottima prestazione contro la Fiorentina, all’insegna della continuità

Un punto dal sapore acre quello ottenuto dal Toro contro la Fiorentina. I granata hanno infatti faticato nonostante la superiorità numerica di due uomini. C’è però una punta di dolce sul fronte della squadra di casa e riguarda un giocatore che di cognome fa Buongiorno. Il classe ’99, inserito titolare al posto di Izzo, ha infatti dato nuovamente prova del proprio talento, mostrando una certa continuità nelle prestazioni, assente tra coloro che gli vengono preferiti.

Toro, Lyanco e Bremer altalenanti. Nkoulou più ombre che luci

Lyanco e Bremer, peccano infatti di incostanza, alternando ottime prestazioni ad altre meno brillanti. Guardano poi a chi ha maggiore esperienza, Izzo ha faticato ad adattarsi a certe situazioni messe in piedi da Giampaolo, così come Nkoulou, resosi autore di un inizio di stagione da dimenticare. Più ombre che luci quindi per i veterani, che match dopo match si stanno facendo superare dall’ultimo arrivato.

Buongiorno contro la Fiorentina di personalità

Già notato da Mazzarri, che lo ha fatto esordire nella stagione 2017-2018, il talento cresciuto nella cantera granata ha conquistato di seguito Longo, Giampaolo ed ultimo ma non meno importante Davide Nicola. Le scelte stanno avendo conferme sul campo: va infatti a lui il primato di migliore in campo contro la Fiorentina, che corona un primo anno in Serie A degno di nota. Ed anche se la strada resta ancora lunga, i margini di miglioramento fanno ben sperare.