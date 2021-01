Il Toro di Nicola si scuote solo a tratti. Buongiorno gioca da veterano, Lyanco sbaglia sul gol (e non solo): le pagelle di Torino-Fiorentina

SIRIGU 6: nulla può sul gol di Ribery. Per il resto non è impegnato oltre i canonici interventi di amministrazione ordinaria. Sarebbe una partita tranquilla, ma i compagni lo costringono a sbraitare in più di un’occasione.

BREMER 5,5: appare, soprattutto in avvio, poco lucido. Commette qualche disattenzione non da lui e non è perfetto, né nell’azione del palo di Vlahovic nel primo tempo né soprattutto in quella che porterà al gol di Ribery. Il classe 1997 non è in serata.

LYANCO 5: partita sulle montagne russe per il 4. Che si lascia scappare due volte Vlahovic: palo nella prima occasione, gol annullato nella seconda. Anche Ribery lo beffa, nell’azione del gol, e questa volta l’errore è fatale. Da sottolineare, in positivo, un doppio muro nel primo tempo. (Dal 30′ st. MURRU 6: mette pressione e cross laddove il Toro, fino a quel momento, era mancato in fase offensiva).

BUONGIORNO 6,5: Nicola lo lancia a sorpresa, lui non tradisce. Il 99 è il migliore del pacchetto arretrato e spicca, per personalità e intraprendenza in un Toro con pochi guizzi. Non sbaglia quasi nulla, ma soprattutto dà una lezione di carattere ai compagni.

