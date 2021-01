La conferenza stampa di Cesare Prandelli al termine del match Torino-Fiorentina, terminato 1-1 al “Grande Torino”

Un punto prezioso strappato nonostante una pesante inferiore numerica quello di questa sera al Grande Torino per la Fiorentina. Cesare Prandelli commenta così la prestazione dei suoi: “Il pareggio? Difficile commentare gli ultimi minuti della partita. Eravamo in vantaggio, in 10, poi in 9 diventa tutto complicato. Devo ringraziare i miei giocatori, perché hanno lottato e cercato di portare a casa una prestazione, e stavano portando a casa anche punti. Le palle a favore vanno via quando ci sono prestazioni importanti, continuità, sacrifici. Ci sono degli episodi che hanno condizionato la gara ma sono anche molto soddisfatto. Le espulsioni? Do un giudizio di parte. Non ho mai commentato a riguardo. Sono da vedere e poi si discute. Stiamo ancora lavorando. In questo momento chiedo grandi prestazioni, poi il gioco arriva di conseguenza, non parto con l’idea di fare bene. Il calcio di oggi è complicato. Ci sono più partite nella partita. Una partita egregia, quando difendi, difendono tutti. Questa sera avremmo meritato di vincere, poi in 9 diventa difficile.

L’allenatore della Fiorentina commenta il pareggio contro il Torino

Ancora Prandelli: “Dobbiamo lavorare molto e non pensare quando si ha la sensazione di fermare l’avversario e un miglior gioco. Abbassiamo l’attenzione, le fasi difensive diventano approssimative, attacchi con un giocatore in più quando. Forse è meglio così perché quando avremo maggiore convinzione, non faremo così per 35 minuti ma per più tempo. Cutrone a Valencia? Non lo sapevo. Gli auguro di ritrovare la serenità che sta cercando. Durante la settimana dà il 100%, molto generoso. Non ha bisogno di tanti giocatori vicino. il fronte d’attacco lo fa. Gli auguro di riprendersi i suoi palcoscenici e tornare al gol. Kokorin è tornato con molta serietà e convinzione. Un giocatore di classe e qualità. Quando me lo hanno proposto ho ascoltato Capello che lo ha definito di classe ma sporco, cioè corrisponde alla determinazione giusta per affrontare il campionato italiano.