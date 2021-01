Palo di Vlahovic, poi il Torino protesta per un rigore che c’era e coglie un palo con Zaza. E’ 0-0 all’intervallo

Nicola lancia Buongiorno dal primo minuto nella difesa a tre, davanti la coppia Zaza-Belotti. Così, Torino-Fiorentina si gioca sulla carta. Poi il campo. I viola son più vivi in avvio e al decimo confezionano un mezzo gol: Ribery per Vlahovic che, solo davanti a Sirigu, manda sul palo. Occasione monumentale. Il Toro si accende solo grazie a un paio di accelerazioni di Singo, ma costruisce poco. Almeno fino al 29′, quando Zaza manda in porta Lukic: il 7 controlla e inzucca, Dragowski tocca il pallone e colpisce con una manata il serbo. La panchina del Toro scatta, memore del rigore fischiato contro Sirigu a Benevento: ma Di Bello e il VAR sorvolano. Poi Belotti manda alto da angolo. I granata crescono. E al 39′ confezionano la palla gol del tempo: Lukic verticalizza, Belotti assiste, Zaza conclude, incrocio. Un legno a testa. Nel finale è la Fiorentina a dare l’ultimo brivido: Bonaventura colpisce in tuffo di testa, Lyanco salva a pochi passi da Sirigu.