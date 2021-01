Torino-Fiorentina, diretta della partita del campionato di Serie A 2020/2021: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

Torino-Fiorentina è la seconda sfida della gestione Nicola, la prima in casa, dove i granata quest’anno non hanno mai vinto. L’ultimo successo granata al Grande Torino risale infatti al match contro quel Genoa allenato proprio da Nicola, la scorsa stagione. Dopo il punto in rimonta a Benevento, l’umore del gruppo è certamente più alto: ma serve una vittoria per cominciare a muovere davvero la classifica. Segui Torino-Fiorentina in diretta su Toro.it.

Torino-Fiorentina: il prepartita

Ore 18.45 Circa due ore al fischio d’inizio di Torino-Fiorentina. Ovviamente non ci potranno essere tifosi allo stadio, motivo per cui intorno al Grande Torino c’è solo il via vai del traffico torinese. Le squadre sono attese nell’impianto tra le 19.15 e le 19.30. Una volta allo stadio, i giocatori di Torino e Fiorentina faranno la consueta ricognizione prima di rientrare negli spogliatoi e prepararsi per il riscaldamento.

Torino-Fiorentina, le probabili formazioni

TORINO (3-5-2): Sirigu; Bremer, Lyanco, Rodriguez; Singo, Lukic, Rincon, Linetty, Ansaldi; Zaza, Belotti. A disposizione: Milinkovic-Savic, Rosati, Buongiorno, Murru, Baselli, Gojak, Segre, Edera, Bonazzoli, Verdi. Allenatore: Nicola.

FIORENTINA (3-4-2-1): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Igor; Caceres, Amrabat, Castrovilli, Biraghi; Bonaventura, Ribery; Vlahovic. A disp. Terracciano, Ricco, Barreca, Martinez Quarta, Borja Valero, Pulgar, Callejon, Kouame, Montiel. All. Prandelli.

Torino-Fiorentina: dove vederla in tv e streaming

La partita Torino-Fiorentina, in diretta, è trasmessa da Sky Sport, canale 202. In streaming la si può vedere su Sky Go e Now Tv.

Torino-Fiorentina: le formazioni ufficiali

In attesa di comunicazioni ufficiali

Torino-Fiorentina: la diretta

Calcio d’inizio alle 20.45