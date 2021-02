Bonazzoli dopo essere stato messo sul mercato è rimasto, il giocatore aveva rifiutato il Crotone e non è stato ceduto al Parma

Il mercato si è concluso e il Toro si trova con due giocatori in casa che non è riuscito a cedere. Il primo è Nkoulou, con il contratto in scadenza a giugno, il secondo è Bonazzoli. La società granata ha provato a cedere l’attaccante ex Sampdoria prima al Crotone, destinazione che il giocatore ha rifiutato, poi al Parma. Ma il club emiliano, non essendo riuscito a cedere né Inglese, né Cornelius e in più con l’arrivo di Graziano Pellè, non ha chiuso per Bonazzoli. Adesso la palla passa a Davide Nicola che dovrà gestire al meglio Bonazzoli e motivarlo.

Le prestazioni deludenti di Bonazzoli

Per ora Bonazzoli, come tutti gli altri acquisti arrivati quest’estate, ha deluso le aspettative e non è riuscito ad incidere. L’attaccante granata in questa stagione ha collezionato, tra campionato e Coppa Italia, 13 presenze segnando 2 reti una contro la Virtus Entella e l’altra contro l’Udinese. Nella prima partita di Davide Nicola come allenatore granata, nel match terminato 2 a 2 contro il Benevento, il numero 99 granata è rimasto in panchina per tutta la durata della partita. Mentre nell’ultimo incontro di campionato contro la Fiorentina Bonazzoli non è stato convocato.

L’arrivo di Sanabria e il rilancio di Zaza

Adesso Bonazzoli dovrà sgomitare più di prima per trovare un posto tra gli 11 titolari. Nicola nelle sue prime due gare da tecnico granata ha deciso di puntare su Zaza e l’attaccante ha ripagato la sua fiducia realizzando 2 reti nella sfida contro il Benevento allo Stadio Ciro Vigorito, nonostante la non brillante prestazione contro la Fiorentina, si continuerà a puntare su un rilancio del numero 11 granata. Inoltre con l’arrivo di Sanabria, attaccante voluto fortemente dall’allenatore del Toro che al momento non è a disposizione perché positivo asintomatico al Covid 19, le possibilità per Bonazzoli di vedere il campo sono molto poche.