Due granata impegnati stasera con le nazionali: pronti Gineitis e Coco ad aiutare le proprie nazionali a portarsi a casa la vittoria

Dopo le sfide di ieri anche oggi ci sono in programma delle partite delle Nazionali che riguardano i giocatori del Torino. Nella giornata di oggi infatti due giocatori granata saranno impegnati con le rispettive Nazionali: Gineitis e Coco. Il primo dovrà aiutare la sua Lituania a battere la Polonia. La sfida è in programma per oggi alle 20.45. Non sarà però la prima in ordine cronologico, infatti alle 20 di questa sera la Guinea Equatoriale affronterà il Sao Tome e Coco sarà chiamato a difendere l’area della sua Nazionale.