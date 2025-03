Samuele Ricci non basta all’Italia, Vlasic vince contro la Francia e Maripan perde l’incontro contro il Paraguay di Sanabria

Nella giornata di ieri e nella notte appena trascorsa 6 giocatori granata sono stati occupati con le rispettive nazionali. Di questi 5 solo due non sono entrati in campo rimanendo tutta la partita seduto in panchina e uno di questi è Borna Sosa. Il terzino infatti non sta impressionando con la maglia del Toro e in nazionale il suo posto di terzino sinistro è stato occupato da Gvardiol. Con la maglia della Croazia invece ha Nikola Vlasic. Il numero 10 del Toro entra al 70esimo contro la Francia e la sua nazionale riesce alla fine a vincere 2-0. Una vittoria importantissima per la Croazia di Sosa e Vlasic anche se il terzino non ha avuto modo di prendere parte alla partita.

Scontro tra granata: Sanabria contro Maripan

In Sudamerica si è giocato uno scontro tra due granata: Sanabria contro Maripan. Entrambi i due giocatori di Vanoli hanno giocato titolari nella sfida tra Paraguay e il Cile. Scontro valevole per la qualificazione ai prossimi mondiali. Alla fine ha vinto la squadra di Sanabria, con il numero 9 dei granata che è partito titolare dal 1′ minuto ed è rimasto dentro fino al 77esimo, nonostante fosse in dubbio fino all’ultimo a causa dell’infortunio che lo aveva tenuto fermo contro Parma ed Empoli. L’attaccante di Vanoli oltretutto ha fatto anche l’assist per il decisivo gol dell’1-0. Nel Cile invece ha giocato dal primo minuto fino al 90esimo il difensore centrale dei granata Maripan. Il numero 13 del Toro è sempre più importante per la squadra di Vanoli.

Riccci non basta all’Italia, Casadei resta in panchina

Spalletti in vista della doppia sfida contro la Germania aveva convocato due granata: Ricci e Casadei. Il primo ormai è abitualmente convocato dalla Nazionale, mentre per il secondo si trattava della prima convocazione con la Nazionale maggiore. Nessuno dei due però è partito titolare, Spalletti infatti ha preferito Rovella a Ricci. A partita in corso però Rovella è stato fatto uscire proprio per lasciare spazio a Ricci che ha giocato un’ottima partita ma non è bastato per battere la Germania. Casadei invece è rimasto in panchina.