Il tecnico granata prima della sfida ai bianconeri non è ma riuscito a vincere, contro l‘Hellas Verona prestazione e risultato deludente

Il Toro si avvicina al derby della Mole dopo una prestazione che ha lasciato tanta delusione e rabbia, con i granata che dopo la sconfitta rimediata contro la Lazio avrebbero dovuto rialzare la testa nel match contro l’Hellas Verona e non ci sono riusciti. Infatti contro i gialloblù hanno rimediato solamente un pareggio a reti inviolate. Così Ivan Juric, per l’ennesima volta, non è riuscito a vincere prima del derby contro la Juve. Da quando il tecnico croato siede sulla panchina del Toro, prima di un derby non è mai riuscito a ottenere i tre punti, raccogliendo una sconfitta e quattro pareggi. C’è da dire che anche l’anno prima dell’arrivo di Juric i granata non erano riusciti a vincere prima di affrontare la Juve. Un trend davvero molto negativo che andrà assolutamente invertito, ma per farlo bisognerà aspettare diversi mesi. Adesso è opportuno pensare solo al presente e rimanere focalizzati sulla stracittadina. Tenendo conto che i granata si troveranno contro una Juve che non sta brillando, che scenderà in campo con il coltello tra i denti, anche perché reduce da un pareggio contro l’Atalanta e che vorrà assolutamente tornare alla vittoria. Anche i bilanci nei derby non sorridono a Juric e il tecnico croato questo trend potrà iniziare a correggerlo già sabato pomeriggio.

Juric prima del derby: i numeri

Nel settembre del 2021 Juric, prima del suo primo derby della Mole, affrontò in trasferta il Venezia e il match terminò 1-1 con le reti di Josip Brekalo e Mattia Aramu. Nel girone di ritorno l’incontro contro i veneti, che precedeva la partita contro la Juve, andò peggio. Il Venezia vinse 1-2 all’Olimpico Grande Torino con Josip Brekalo che sbloccò la partita e con le reti di Ridgeciano Haps e Domen Crnigoj che ribaltarono il risultato. Nella scorsa stagione, prima dei due derby, Milinkovic-Savic e compagni affrontarono l’Empoli e la Cremonese. Contro i toscani la partita terminò 1-1, con i gol di Sasa Lukic e Mattia Destro. Invece contro i grigiorossi la partita finì 2-2, con le reti di Antonio Sanabria e Wilfried Singo da una parte e di Frank Tsadjout e Emanuele Valeri dall’altro. Infine, come anticipato, l’ultimo incontro prima di affrontare il derby della Mole è stato contro l’Hellas Verona e si è rivelato un deludente pareggio a reti inviolate. È doveroso ribadire questo trend andrà invertito.