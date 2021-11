Il Toro di Juric, che vanta la quarta difesa del campionato, è tornato a conquistare un clean sheet che mancava da settembre

Marcia scalata e ripartenza efficace per il Torino di Juric che, dopo risultati poco soddisfacenti è riuscito a risalire la china portando a casa i tre punti. L’ultima vittoria, arrivata contro la Sampdoria, ha messo in luce miglioramenti su tutti i fronti, in particolare quello difensivo. Il Toro, autore di tre gol, è riuscito a chiudere il match a porte inviolate, cosa che non accadeva da settembre. Un segnale importante, che assicura maggiore solidità e fiducia per il reparto difensivo. Per la terza volta Bremer e compagni non hanno subito gol: un dato che rimarca la differenza anche con lo scorso anno.

Toro, la difesa di Juric è la quarta del campionato

Solo in altre due occasioni i granata sono riusciti a non subire gol nel corso della stagione: la prima, arrivata contro la Salernitana, li ha visti prendere le redini del gioco e mantenerle fino alla fine. La seconda risale invece al match successivo, che ha visto Juric ed i suoi impegnati contro il Sassuolo. L’aggressività applicata anche nelle retrovie ha portato finalmente frutto, venendo consacrata contro la Sampdoria e dando ragione ancora una volta a Juric. La sua è infatti la quarta miglior difesa del campionato e non è di certo un caso.

Toro, Vanja Milinkovic-Savic da scommessa a certezza

Anche le doti dei singoli sono state premiate. Oltre a Bremer, inserito tra i migliori difensori di Serie A del momento, Vanja Milinkovic-Savic si è ritagliato il proprio spazio, conquistando il tecnico croato. Il serbo, promosso a primo portiere in estate dopo l’addio di Sirigu, era una delle grandi scommesse di quest’anno, ma sfida dopo sfida, è cresciuto a livello prestazionali fino a trovare la tanto attesa conferma. A conferma di ciò, la differenza reti in positivo portata avanti dal Toro che, a differenza dello scorso anno, vanta un +4 con undici quindici gol fatti e undici subiti.