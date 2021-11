Tommaso Pobega si è messo in luce sotto la guida di Ivan Juric. Mancini sta pensando di convocarlo in Nazionale

Lo Spezia è l’ultimo incontro che vedrà protagonista il Torino prima della pausa nazionali. Proseguono infatti le qualificazioni per il Mondiale 2022 e l’Italia, dopo la vittoria di Euro2020 non può di certo tirarsi indietro. Mancini sta infatti effettuando le ultime valutazioni per stilare la lista dei convocati, che potrebbe contare su una new entry granata, fuori dai giochi per questa ultima giornata a causa di una squalifica: Tommaso Pobega.

Pobega, talento e qualità che hanno colpito Mancini

Tra i gioielli di questo Toro c’è infatti Pobega, già in grado di mettersi in luce nella scorsa stagione allo Spezia. Il giovane di proprietà del Milan con il croato ha visto il proprio livello di aumentare esponenzialmente, così come la sua qualità in campo. Fisicita, velocità e senso del gol gli hanno permesso di ritagliarsi uno spazio importante sotto la Mole in quella che potrebbe l’unica sua stagione a Torino a causa del prestito secco. Resta però l’occasione giusta per apprendere il più possibile da Juric, tecnico noto per la sua bravura nel valorizzare i giovani.

Mancini, la convocazione di Pobega per rinforzare il centrocampo

La stessa cosa è accaduta con il CT Mancini, che ha scelto di puntare su una rosa giovane ma comunque in grado di dire la sua. Pobega sarebbe il tassello perfetto da aggiunge al già ricco puzzle, soprattutto date le carenze nel settore di campo a lui più funzionale. Diventerebbe poi l’ottantesimo selezionato dell’era Mancini, dando vita ad un nuovo traguardo. La convocazione in Azzurro sarebbe una giusta ricompensa per i traguardi ottenuti dal centrocampista granata. Restano infatti ancora diverse possibilità di provarlo a disposizione, con la prima nelle prossime settimane che potrebbe trasformarsi nel coronamento di un sogno.