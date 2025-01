Vanoli ha dichiarato che è stata sua la scelta di Ricci capitano del Torino. Il numero 28 granata è sempre più leader

Nella giornata di oggi il Torino gioca in trasferta contro la Fiorentina di Raffaele Palladino. Dopo il derby e 3 pareggi di fila, i granata sono alla ricerca della vittoria. Ieri Paolo Vanoli in conferenza stampa ha presentato la partita. Nelle ultime partite il capitano è stato Samuele Ricci. Queste sono state le parole di Vanoli: “Ricci è il capitano. E’ stata una mia decisione, come le decisioni tecniche. Non è successo niente, è stata una mia decisione. Prima ho fatto decidere al gruppo, ora ho deciso io”. Il numero 28 del Torino è sempre più leader di questo Toro. Ma c’è una questione, sotto esplicata, da chiarire.

Fascia tolta a Linetty

A inizio anno il capitano era Zapata, che era stato scelto da Vanoli. Poi però il colombiano si è infortunato e ha finito la stagione. A quel punto è stato il gruppo a decidere, scegliendo Karol Linetty come nuovo capitano. Non essendo il polacco un titolare fisso, talvolta la fascia è stata indossata da Masina e Sanabria. Ma da Udinese-Torino in poi, il capitano è diventato Ricci e la fascia è stata tolta a Linetty. Nessun litigio, una semplice scelta di Vanoli, ma non a caso. Infatti Linetty è in scadenza di contratto, non rinnoverà e quindi a fine stagione saluterà Torino. Ricci invece ha da poco rinnovato fino al 2028. Inoltre, si tratta di un uomo mercato. In questo modo, in caso di futura cessione, aumenta il suo valore.

Stagione da urlo

Ricci, in ogni caso, si è guadagnato comunque la fascia. Uno dei pochi italiani presenti in rosa, un ragazzo d’oro, un grande professionista e talento cristallino. Perno della Nazionale di Spalletti, quest’anno ha giocato 20 partite su 20 in campionato, tutte da titolare. 1 gol e 4 cartellini gialli. Può migliorare ancora molto, soprattutto in fase realizzativa. Troppo importante per questo Toro. Stagione da urlo per lui finora.