Prima chance per Samuele Ricci con la nuova maglia: contro il Venezia pronto a far coppia con Pobega dal primo minuto

Due squalifiche, quella di Lukic e di Mandragora. Il Torino contro il Venezia, sabato sera, non avrà i due mediani che hanno giocato insieme, da titolari, le ultime partite, confinando in panchina Pobega. Contro i lagunari per la prima volta in questo 2022 i granata si troveranno ad affrontare una partita con una coppia diversa. Ed è proprio il centrocampista di proprietà del Milan che tornerà in campo dall’inizio: al suo fianco uno dei tre ultimi arrivati, Samuele Ricci. L’ex Empoli, che il Toro ha prelevato nell’ultima sessione di mercato, potrà quindi essere subito protagonista e non per uno scampolo di gara bensì dall’inizio. Coppia inedita, alla prima prova in tandem, quella formata da Pobega e Ricci.

Ricci, il centrocampista del futuro

Pobega ha giocato la sua ultima partita da titolare a dicembre, a San Siro contro l’Inter, in coppia con Lukic, il compagno con cui ha condiviso gare su gare nell’attesa che Mandragora ritornasse. Ora avrà al suo fianco Ricci, calciatore che si candida a diventare il centrocampista del futuro e che nel frattempo potrà crescere alla scuola Juric. Subito un’occasione: non avrebbe potuto sperare meglio il classe 2001, che in questa annata con la maglia dell’Empoli era uno degli inamovibili di Andreazzoli e che prima di dire sì al Torino ha pure ricevuto la chiamata di Mancini per lo stage.

Ricci, a giugno il diritto può diventare

Pobega-Ricci: coppia giovane, che deve trovare l’affiatamento giusto ma che si dimostrerà all’altezza. Del resto con il nuovo acquisto il Torino non ha voluto perdere tempo, provando così a battere la concorrenza che la prossima estate si sarebbe fatta certamente più folta. Pochi mesi per convincere definitivamente il club a riscattarlo – sempre che non si verifichino le condizioni tali da far scattare l’obbligo – e la prima occasione è proprio quella col Venezia.