Oltre 70 giorni dopo l’infortunio che ha impedito a Belotti di dare una mano al Toro, ecco il capitano: sabato può andare in panchina

Due mesi e mezzo lontano dal campo. Quell’infortunio, il 28 novembre scorso a Roma, ha sicuramente interrotto la stagione quando Belotti aveva cominciato ad ingranare. Il gol contro la Sampdoria, la buona prestazione contro l’Udinese – in quel caso era mancata solo la rete – poi lo stop forzato e il lungo recupero. Oltre 70 giorni sono trascorsi e nel frattempo il Torino ha dovuto fare a meno del suo capitano e del suo bomber. Perché la crisi dell’attacco è certificata dai numeri: si stenta in trasferta, e tanto, si fa meno fatica in casa, ma non sono ancora numeri che vanno di pari passo alla mole di gioco della squadra di Juric. Belotti è tornato: ieri si è allenato con il gruppo e questo vuol dire che sabato sera potrebbe tornare a sedersi almeno in panchina, candidandosi per un posto da titolare nel derby del prossimo 18 febbraio.

Belotti, il silenzio e il lavoro

Un’assenza lunga, la più lunga della stagione dopo quei due piccoli stop all’inizio dell’anno. In una situazione di piena incertezza contrattuale – il Gallo non ha firmato il rinnovo e senza andrà via a parametro zero dopo il 30 giugno – e di silenzio, perché il numero nove non ha mai commentato le parole del presidente, Belotti ha pensato solo a lavorare per tornare il prima possibile, tuttavia senza bruciare le tappe.

Belotti, il pubblico granata è con lui

Servirà un po’ per ritrovare lo smalto, basterà invece molto poco per accendere il pubblico che mai durante il suo periodo di recupero ha mancato di far sentire il proprio sostegno. I cori allo stadio, puntuali, sono stati per settimane la colonna sonora delle gare interne dei granata. Tifosi che alla prima annata di Juric hanno potuto toccare con mano la crescita di una squadra che spesso – specie in casa – diverte e crea una mole enorme di occasioni: e quanto sarebbe importante avere il Belotti di un tempo per buttarla più volte dentro.