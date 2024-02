Alessandro Buongiorno sta facendo di tutto per tornare il prima possibile a disposizione di Ivan Juric dopo l’infortunio

È passato più di un mese dopo l’ultima gara che Alessandro Buongiorno ha disputato con la maglia del Toro. Era il 26 gennaio, quando i granata avevano espugnato l’Unipol Domus di Cagliari grazie alle reti di Zapata e Samuele Ricci. Al termine della sfida era arrivata la doccia fredda per il difensore: lussazione della spalla e un lungo stop davanti a sé. L’ennesimo infortunio che ha colpito il reparto arretrato di Ivan Juric, dopo il grave stop di Schuurs. L’allenatore ha dovuto sostituirlo prima con Sazonov e poi con Lovato. Il georgiano ha mostrato spesso qualche lacuna, mentre l’ex Salernitana è stato anche lui colpito da un infortunio di natura muscolare. Ora, a distanza di qualche settimana, Buongiorno sembra essere sempre più vicino al rientro.

Come sta Buongiorno

Alessandro Buongiorno prosegue senza sosta il suo percorso di recupero. Il difensore granata, che è fuori dallo scorso 26 gennaio, si allena da giorni in gruppo e sta facendo di tutto per tornare il prima possibile a disposizione di Ivan Juric. Per l’allenatore sarebbe un rientro di fondamentale importanza, che restituirebbe alla difesa quella solidità che nelle ultime partite sembra aver perso. Contro Lazio e Roma i granata hanno infatti rimediato due sconfitte consecutive, incassando due gol contro i biancocelesti e tre contro i giallorossi. Numeri preoccupanti per una squadra che ne aveva subiti solo 4 nelle 11 precedenti sfide e che nel corso della nuova stagione si è distinta per una difesa di ferro. La speranza è quella di rivedere Buongiorno nella prossima gara contro la Fiorentina, almeno per la panchina. Ma nulla è scontato: al momento non è chiaro quando il numero 4 potrà essere convocato. Quel che è certo è che il recupero procede nel migliore dei modi e che il rientro è sempre più vicino.