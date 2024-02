Torino-Fiorentina sarà una gara in cui Belotti e Mandragora si ritroveranno faccia a faccia con il loro passato

Archiviate le sconfitte contro Lazio e Roma il Toro guarda avanti con l’obbiettivo di ritornare a fare punti in campionato. Al Grande Torino arriverà la Fiorentina di Vincenzo Italiano, reduce dalla vittoria in rimonta contro gli uomini di Maurizio Sarri e in piena corsa per l’Europa. I viola occupano la settima posizione in campionato a quota 41 punti, con un vantaggio di 5 sul Torino. Sarà importante fare risultato anche per non perdere ulteriore distacco, in ottica di una possibile qualificazione alle coppe. In vista del match sono due gli ex che faranno ritorno al Grande Torino: parliamo di Belotti e Mandragora, che in passato hanno vestito la maglia granata.

Belotti e Mandragora sfidano il Toro

Il Gallo Belotti non ha bisogno di presentazioni. L’attaccante ha vestito la maglia del Torino dal 2015/2016 al 2021/2022 ed è stato uno dei centravanti più prolifici della storia del club. I dati parlano di 113 reti in 251 gare, che collocano Belotti all’ottavo posto nella classifica marcatori all time del Toro. Nell’estate 2022 ha deciso di cambiare aria, rifiutando il rinnovo del contratto propostogli da Urbano Cairo. Una vicenda che non è affatto piaciuta ai tifosi, che avrebbero gradito una maggiore riconoscenza dopo gli anni trascorsi insieme e che ora non esitano a fischiarlo. Per il classe’93 sarà una grande emozione affrontare il Toro, ma dovrà fare i conti con uno stadio che gli metterà pressione. Con Belotti è andato via anche Mandragora, che ha giocato nel Torino nella stagione 2020/2021 e 2021/2022. Per il centrocampista 40 presenze condite da 4 gol e 3 assist, prima di fare ritorno alla Juventus ed essere girato a titolo definitivo alla Fiorentina.