Toro, le modalità di rimborso dei biglietti dell’amichevole con la Primavera

Il Torino ha comunicato le modalità di rimborso dei biglietti validi per l’amichevole contro la Primavera in programma per l’11 settembre

Il positivo al coronavirus riscontrato tra i membri dello staff del Toro è stato una brutta tegola per i granata, che hanno così annullato le amichevoli in programma. Come già avvenuto per gli abbonamenti, anche per quanto riguarda la sfida in programma con la Primavera, che si sarebbe disputata nella giornata di domani allo stadio “Pozzo-La Marmora” di Biella, dove il Toro si trovava in ritiro, c’è la possibilità di ottenere il rimborso. L’ASD Biellese, che ha organizzato l’amichevole, ha infatti comunicato come ottenerlo. Sarà possibile dare il via alla procedura sabato 12 settembre, dalle ore 16.00 alle ore 19.00.

Rimborso tagliandi: le possibilità proposte dal club bianconero

La richiesta dovrà essere effettuata alla biglietteria dello stadio “Pozzo- La Marmora”, senza dover ricorrere ad una domanda specifica, perchè l’annullamento verrà effettuato con l’emissione del biglietto e rimborsato quindi automaticamente. In ogni caso, il tagliando potrà essere utilizzato per assistere ad una delle sfide che vedranno protagonista l’ASD La Biellese, che gioca in LND. In caso di impossibilità di presentarsi alla bilgietteria nella data e nell’orario previsti, sarà comunque possibile per chi possiede il biglietto, di sfruttarlo nei match casalinghi dei bianconeri della stagione 2020/2021.