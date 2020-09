I tifosi a Giampaolo: "Portaci in Europa". Ovazioni per Belotti e Sirigu, che regala la maglia - Toro.it

Al primo allenamento del Torino a Biella presenti circa 250 tifosi: il Gallo è il più acclamato, a fine seduta foto e autografi anche per Giampaolo

“Giampaolo portaci in Europa” è il grido che si alzato dalla tribuna dello stadio Lamarmora – Pozzo a fine allenamento, mentre il tecnico si stava avvicinando alla recinzione che delimita il campo per firmare autografi e fare foto con chi lo acclamava. C’era entusiasmo a Biella per il primo allenamento del Torino in questo mini-ritiro: alla seduta a porte aperte erano presenti circa 250 tifosi, mentre per la partita di venerdì contro la Primavera (calcio d’inizio alle ore 16) erano già stati venduti quasi 600 dei 1.000 biglietti a disposizione: la partita è però stata cancellata a causa della positività al Covid di uno membro dello staff del Torino.

Torino: Belotti e Sirigu per gli applausi

Il giocatore più acclamato è stato Andrea Belotti, applaudito durante l’allenamento anche se non terminava l’esercizio con un gol. Applausi anche per Salvatore Sirigu che, prima di rientrare negli spogliatoi, si è tolto la maglia e l’ha lanciata ai tifosi presenti in tribuna.