Torino: tampone per Cairo e per tutta la squadra - Toro.it

Giro di tamponi per tutta la squadra dopo la positività di un componente dello staff, controlli anche per Cairo che ieri ha incontrato De Laurentiis

Urbano Cairo, così come gli altri presidenti di serie A (e non solo) che ieri hanno incontrato Aurelio De Laurentiis alla riunione di Lega, si sottoporrà al tampone: un controllo di routine dopo che nella serata di ieri il patron del Napoli è stato trovato positivo al Covid-19. Ma non solo, anche Marco Giampaolo, il suo staff e i calciatori del Torino, che da ieri sono in isolamento in un hotel di Biella, si sono sottoposti a un nuovo giro di tamponi visto che nella serata di ieri è risultato positivo un componente dello staff granata. La positività al Covid-19 del componente dello staff ha portato anche alla cancellazione delle amichevoli in programma domani e sabato, rispettivamente contro la Primavera e la Sampdoria, oltre che della presentazione della terza maglia che si sarebbe dovuta svolgere questa mattina.