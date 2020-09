Toro, positivo al Covid un membro dello staff: annullate le amichevoli con Primavera e Samp - Toro.it

Un componente dello staff del Torino è risultato positivo al Covid-19: le amichevoli contro la Primavera e contro la Sampdoria sono state annullate

Le amichevoli del Torino contro la Primavera e la Sampdoria, in programma venerdì e sabato, sono state cancellate a causa della positività al Convid-19 di un componente dello staff della squadra granata, che è asintomatico e si trova già in isolamento fiduciario. Resta ora da capire se la squadra di Marco Giampaolo potrà proseguire ora il ritiro a Biella, che è iniziato proprio quest’oggi: deciderà l’Asl di Biella in accordo con quella di Torino. Allo stadio Lamarmora – Pozzo era prevista anche la partita in famiglia contro la Primavera: per il match erano già stati venduti circa 600 dei 1000 biglietti disponibili. La gara contro la Sampdoria era invece in programma per sabato pomeriggio allo stadio Olimpico Grande Torino.