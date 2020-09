Biella LIVE / Toro in campo: Verdi non si allena, Giampaolo fa provare gli uno contro uno - Toro.it

Parte oggi il mini-ritiro del Torino a Biella: la diretta del primo allenamento della squadra di Giampaolo in vista dell’amichevole contro la Primavera

E’ partito nella giornata di oggi, il Torino di Giampaolo. Direzione? Biella, dove i granata affronteranno un mini-ritiro di tre giorni che si aprirà proprio tra pochi minuti con il primo allenamento biellese agli ordini di Giampaolo in vista dell’amichevole del prossimo 11 settembre contro la Primavera allenata da Marcello Cottafava.

L’allenamento del Torino

Ore 18.35 Non partecipano agli uno contro uno Vojvoda e Lukic. I due si sono uniti a Rodriguez e Izzo e stanno lavorando a parte. Anche Singo svolge un lavoro differenziato.

Ore 18.32 Giampaolo sta ora facendo fare degli esercizi di uno contro uno tra attaccanti contro difensori. Belotti riesce a superare Nkoulou ma poi è bravo Milinkovic-Savic a respingergli il tiro

Ore 18.30 Simone Verdi è seduto in panchina ad osservare i compagni. Il trequartista non sta prendendo parte all’allenamento.

Ore 18.20 Esercizi atletici per i granata agli ordini di Giampaolo. Terminata questa fase, una parte dei giocatori inizia a lavorare col pallone ad eccezione di Rodriguez e Izzo che continuano a lavorare col preparatore. Al momento lavoro a parte anche per Ansaldi.

Ore 18:10 Il Torino scende in campo per il primo allenamento biellese. Sono 31 i giocatori convocati da Giampaolo: ancora assente Lyanco così come Aina, in procinto di lasciare il Toro per trasferirsi al Fulham.

Ore 17.30 Fra circa mezz’ora inizierà la seduta del Torino, la prima a Biella. Ci sono circa cinquanta tifosi all’interno dell’impianto, aperto dalle 16.30 per accogliere il pubblico.